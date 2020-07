Un bison charge une femme de 72 ans à Yellowstone

États-Unis

Une touriste s'est approchée à plusieurs reprises de l'animal pour prendre une photo: il a fini par l'encorner.

Pas à moins de 25 mètres

«Les bisons sont des animaux sauvages qui réagissent aux menaces en affichant des comportements agressifs tels que tapoter le sol, renifler, bouger la tête, beugler et lever la queue», a rappelé le biologiste qui s'occupe des bisons du parc. «Si cela ne fait pas que la menace s'éloigne , un bison menacé peut charger. Pour être en sécurité, restez à au moins 25 mètres , éloignez-vous s'ils s'approchent et fuyez ou trouvez-vous à couvert s'ils chargent».

Les visiteurs du parc de Yellowstone doivent ne pas s'approcher à moins de 25 mètres non seulement des bisons, mais également des wapitis, des cerfs, des mouflons, des orignaux et des coyotes. Quant aux ours et aux loups, il faut rester au minimum à 100 mètres d'eux.