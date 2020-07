Un cambrioleur arrêté grâce au flair de Kaya

Vaud

Mis en fuite alors qu'il volait des bijoux dans un appartement à Saint-Saphorin, l'individu a pu être retrouvé par la chienne des policiers.

Caché derrière un muret

Sur place, le conducteur de chien a engagé sa chienne Kaya, un berger malinois âgé de 6 ans. Peu après, la chienne a désigné sur le trottoir des objets provenant du délit et a commencé à remonter une piste. Elle a suivi cette trace sur plusieurs dizaines de mètres avant de montrer un fort intérêt à proximité d’un muret. A la vue des intervenants et de la chienne, un individu est sorti de sa cachette et a pris la fuite malgré les injonctions d’usage de la police.

Grâce au travail d’équipe de la brigade canine, appuyé par les intervenants, un ressortissant marocain âgé de 28 ans a été arrêté. Le Procureur de service a sollicité et obtenu la mise en détention provisoire de cet homme. Il a ouvert une enquête confiée aux spécialistes de la police de sûreté. Cette intervention a nécessité la présence de plusieurs patrouilles de police secours composées de gendarmes et de policiers communaux. Parmi elles, les polices de l’ASR, l’APOL et la PEL, des conducteurs chiens de la brigade canine, des inspecteurs de la police de sûreté et de la brigade de police scientifique.