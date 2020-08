France

Un camp de jeunes migrants évacué en plein Paris

Plus de 70 jeunes migrants campaient sous des tentes installées par des associations depuis début juillet sur une esplanade du XIe arrondissement de la capitale française.

Les jeunes hommes ont été évalués majeurs par plusieurs départements d'Ile-de-France, la région qui entoure Paris, et sont refusés par l'aide sociale à l'enfance (ASE). Mais ils contestent cette évaluation et se retrouvent dans une «impasse» le temps de leur recours, selon les associations qui les aident dont Utopia 56, Comede et Médecins sans frontières (MSF).