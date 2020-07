Justice

Un candidat de «X Factor» condamné pour viols

Phillip Blackwell a participé à la version britannique de télé-crochet en 2008. Il été condamné à la prison à perpétuité pour avoir agressé sexuellement plusieurs femmes sur une période de 22 ans.

Phillip Blackwell était connu en Grande-Bretagne pour car il avait participé au télé-crochet «X Factor» en 2008. Cette fois-ci, les médias parlent du Britannique de 56 ans pour une terrible raison. Il a reconnu avoir commis 31 délits sexuels commis entre 1997 et 2019. Il a ainsi plaidé coupable pour des faits de viol, tentative de viol, attentat à la pudeur, agression par pénétration ou encore voyeurisme. Il a été condamné à la prison à perpétuité.

«C’est un individu monstrueux»

Selon la BBC, il s’attaquait à des jeunes femmes marchant seules au petit matin dans les rues de Birmingham, Coventry et Nuneaton. Durant le procès, il a été révélé que Phillip Blackwell possédait un «kit de viol» comprenant une cagoule, du ruban adhésif pour lier les mains et couvrir les yeux de ses victimes, et un caméscope pour enregistrer ses attaques.