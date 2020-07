Un cargo percute un bateau de pêche et tarde à donner l'alerte

Mer de Chine

Dimanche, un bateau de pêche philippin a chaviré après avoir été percuté par un cargo enregistré à Hong Kong. Quatorze personnes sont portées disparues.

Les sauveteurs recherchent douze Philippins membres de l’équipage du bateau de pêche et deux passagers de ce bateau, dont on ignore s’il a coulé.

Les autorités philippines ont annoncé lundi avoir déployé des avions et des navires pour tenter de retrouver 14 personnes. Elles sont portées disparues après une collision entre un bateau de pêche et un cargo.

Un bateau de pêche philippin, le Liberty 5, et un cargo enregistré à Hong Kong, le Vienna Wood, sont entrés en collision dimanche au large de la province philippine de Mindoro Occidental, et le bateau de pêche a chaviré, selon les autorités.

«Quelques heures plus tard»

Le commandant du cargo a appelé les secours «quelques heures plus tard» et le navire a été escorté jusqu'à terre par les garde-côtes philippins, a déclaré leur porte-parole, le commandant Armando Balilo.

Les sauveteurs recherchent douze Philippins membres de l'équipage du bateau de pêche et deux passagers de ce bateau, dont on ignore s'il a coulé. Les opérations de recherche ont été interrompues dimanche en raison du mauvais temps et elles ont repris lundi matin.