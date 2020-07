France

Un cas de contamination intra-utérine au Covid-19 confirmé

Le nouveau-né, de sexe masculin, est né en mars et souffrait de symptômes neurologiques associés à la maladie.

Des médecins français ont rapporté le premier cas confirmé de contamination intra-utérine au Covid-19, dans une étude publiée mardi dans la revue «Nature Communications». Le nouveau-né, de sexe masculin, est né en mars et souffrait de symptômes neurologiques associés à la maladie. «Nous avons montré que la transmission de la mère au foetus est possible via le placenta dans les dernières semaines de grossesse», a dit à l'AFP le docteur Daniele De Luca, de l'hôpital Antoine Beclere de Clamart, auteur principal de l'étude.