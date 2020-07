Un casting monstrueux pour la série «Le seigneur des anneaux»

TV

Un appel à été lancé pour trouver des physiques hors du commun: nains, géants, borgnes, unijambistes ou balafrés bienvenus.

New Line Cinema

Même si les maquilleurs avaient réalisé des prouesses sur le tournage de la trilogie de cinéma «Le seigneur des anneaux», il semble que les prothèses et le latex soient insuffisants pour la série télé en préparation. L'agence qui s'occupe du casting, BGT , a en effet lancé un appel à figurants pour le moins hors du commun, comme l'a repéré Slate .

Sur Amazon Prime

Enfin, se tournera puisque le coronavirus a interrompu les prises de vue en mars dernier et que l'équipe devrait se remettre au travail en juillet. La série sera diffusée sur Amazon Prime. Elle était prévue courant 2021 mais pourrait être retardée en raison de la pause forcée liée au coronavirus. Même si elle a gardé le titre de la trilogie de Tolkien, son action devrait toutefois se situer 3000 ans avant cette histoire et celle de «Bilbo le Hobbitt», étant du coup plus proche de la grande saga inachevée de l'auteur, «Le Silmarillon».