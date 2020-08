Incendie

Un chalet prend feu à St-Légier-la-Chiésaz

La toiture d’un chalet a été la proie des flammes jeudi matin à St-Légier-la-Chiésaz. Les deux habitants ont pu sortir du chalet sans séquelle.

Jeudi 13 août 2020, vers 06 heures, la centrale de traitement des alarmes (CTA) et le centre d’engagement et de transmissions de la police cantonale (CET) ont été alertés pour un chalet en feu à St-Légier-la-Chiésaz, au lieu-dit «Pré de la Chèvre». Arrivés sur place, les pompiers ont constaté que la toiture était en feu.

Origine inconnue

L’origine et les causes de l’incendie ne sont pas déterminées pour l’heure. La procureure de service a été renseignée et les investigations sont menées par les spécialistes du groupe incendie et de la brigade de police scientifique de la Police de sûreté vaudoise avec l’appui des intervenants gendarmes.



L’intervention a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de la Police de l’ASR, d’une patrouille de gendarmerie, des pompiers du SDIS Riviera, du SDIS Châtel-Saint-Denis et du Détachement du poste médical avancé de Lausanne (DPMA). Le syndic de la commune s’est déplacé.