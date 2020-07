France

Un chamois teigneux agresse un joggeur

Près de Besançon, un policier de 45 ans a été chargé une dizaine de fois par un chamois. Il s’en sort bien.

Projeté au sol

Mais l’animal n’en est pas resté là. Il a continué à charger, encore et encore. «Il prenait quelques mètres d’élan puis me fonçait dessus. J’ai fini par tomber une première fois au sol. J’avais beau hurler, faire de grands gestes, il continuait», relate Cédric dans le quotidien français.

Frappé avec sa gourde

Douze points de suture en 2018

Le quotidien rappelle que des précédents avaient eu lieu au même endroit et à la même période en 2018. Un chamois avait violemment attaqué un joggeur. Puis un jeune homme deux jours plus tard, lui transperçant la cuisse avec ses cornes. Résultat: douze point s de suture. Un chamois avait alors été abattu, «sans certitude qu’il s’agisse du spécimen en question», est-il relevé…

Ce chamois agressif a-t-il survécu et est-il l’auteur de cette nouvelle attaque? C’est une hypothèse. Interrogé, le président de la fédération de chasse du Doubs Jean-Maurice Boillon voit deux autres possibilités: l’animal est blessé et aux abois. Ou il pourrait s’agir d’une femelle dont le petit est blessé: elle ne peut donc plus l’éloigner et le défend. Quoi qu’il en soit, souligne Jean-Maurice Boillon, une telle agressivité pour un chamois est un «comportement très anormal».