États-Unis

Un chef du gang MS-13 inculpé pour terrorisme, une première

Un Salvadorien est accusé d’avoir fourni un soutien matériel à des terroristes, fomenté des actes terroristes aux États-Unis et financé le narcotrafic.

Le Salvadorien Armando Eliu Melgar Diaz est notamment accusé d’avoir fourni un soutien matériel à des terroristes, fomenté des actes terroristes aux États-Unis et financé le narcotrafic.

Selon l’acte d’accusation déposé au tribunal d’Alexandria, en Virginie, il a dirigé depuis le Salvador les activités du MS-13 sur la côte est des États-Unis en ayant ordonné ou approuvé de nombreux meurtres, supervisé des trafics de drogue et collecté l’argent d’une vingtaine de groupes de la région.

Détenu au Salvador

Armando Eliu Melgar Diaz a vécu illégalement aux États-Unis, notamment en Virginie, de 2003 à 2016 avant d’être renvoyé au Salvador. Il est alors devenu le principal coordinateur des activités du groupe sur la côte est américaine. Il est actuellement en détention au Salvador, accusé de trafic de drogue et de meurtres.

Créée dans le milieu des années 1980 pour protéger la minorité hispanique des gangs de Los Angeles, la Mara Salvatrucha a essaimé dans dix États du pays. Ses membres expulsés vers le Salvador y ont relancé l’organisation, ainsi qu’au Honduras et au Guatemala, où elle sème la terreur.

Pas de frontières

«Le MS-13 est une organisation transnationale violente dont les activités n’ont pas de frontières», a déclaré John Durham, responsable de l’unité spéciale du ministère chargée d’enquêter sur le gang. «La seule façon de battre le MS-13 est de le traiter comme une organisation, en se concentrant sur la structure de commandement et en déployant toute la puissance du gouvernement contre un ennemi commun», a-t-il ajouté.

Le ministère a également annoncé l’inculpation pour meurtre, trafic de drogue et enlèvement de 21 membres présumés du MS-13 arrêtés à New York et dans l’Utah (ouest) lors d’opérations distinctes.