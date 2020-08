Suisse

Un cheval de Troie dans la politique agricole, selon l’USP

Le président de l'Union suisse des paysans Markus Ritter s’est exprimé ce mardi dans la presse au sujet de la réforme de la politique agricole. Il dénonce le nombre élevé de réglementations proposées par le Parlement.

«Nous ne devons pas accepter ce cadeau au contenu dangereux avec crédulité», ajoute le président de l’Union suisse des paysans dans un entretien diffusé par la Neue Zuercher Zeitung (NZZ). «Ce qui me dérange énormément, c’est que de plus en plus de réglementations nous sont imposées en Suisse. Mais lorsqu’il s’agit de viande de bœuf et de poulet importée, Berne regarde simplement ailleurs».