Un club valaisan de 2e ligue va affronter Lyon

Football

Le 1er juillet, l’US Port-Valais servira de sparring-partner à l’équipe de Rudi Garcia, en stage à Evian.

Trois ans plus tard, le choix s'est porté sur un adversaire nettement plus abordable encore, peut-être davantage conscient aussi de son rôle de simple faire-valoir. D'où ce choix qui peut paraître surprenant. «Comme aucune équipe française amateur n’a déjà pu reprendre l’entraînement à temps, reprend Amorim, on était la première équipe disponible de l’autre côté de la frontière.»

L'objectif? Encaisser moins de 10 buts

Au moment de se mesurer aux stars de l’OL, quel sera l’objectif des amateurs valaisans, qui, en 2016, militaient encore en 4e ligue régionale? «Dans une carrière comme la nôtre, répond le nouveau No 10 de l’USPV, on n’aura sans doute pas une seconde occasion d’affronter un club comme Lyon. Cela n'arrive qu'une fois dans une vie. On est néanmoins bien conscient que l’on risque de prendre une rouste. Si l’on pouvait encaisser moins de 10 buts, ce serait déjà super. On va donc tenter de limiter la casse, en essayant de faire bonne figure. Tout dépendra surtout de l’attitude des joueurs lyonnais.»