Un colis de durians envoie six postiers à l'hôpital

Allemagne

L'odeur se dégageant d'un paquet était si forte que plusieurs employés ont été pris de nausée.

Branle-bas de combat samedi 20 juin dernier à la poste de la Bahnhofsplatz de Schweinfurt, en Bavière (D). Des employés ont appelé la police à 8h20 du matin suite à l'odeur pestilentielle que dégageait un colis. Six ambulances, plusieurs sections de pompiers et des policiers ont été dépêchés sur place, raconte le « Fuldauer Zeitung ».

Une soixantaine de personnes ont été évacuées du bâtiment. Le colis suspect a également précautionneusement été sorti de la poste et examiné, mais sans l'ouvrir. L'expéditeur et le destinatairefigurant sur le paquet, ils ont rapidement pu être identifiés, ce qui a permis de savoir ce qui produisait cette forte odeur: quatre durians thaïlandais. Ce gros fruit à la chair crémeuse et sucrée est surtout réputé pour le parfum qu'il dégage, que certains comparent à de la chair pourrie ou des chaussettes sales. Singapour l'a notamment interdit dans son métro, tout comme le font certains hôtels d'Asie du Sud-Est.