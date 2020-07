Un colis «potentiellement incendiaire» découvert à Léchelles

Le village de Léchelles (FR) a été en partie bouclé pendant six heures dimanche et une septantaine de personnes évacuées en raison d'un colis suspect découvert dans un immeuble. L'objet a été neutralisé et emporté par les démineurs. En fin d'après-midi, l'application AlertSwiss, conseillait vivement de faire un «large détour pour éviter la région touchée».