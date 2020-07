11.07.2020 à 15:36

Un coming out anonyme en Premier League

Football

Dans une lettre ouverte publiée vendredi dans «The Sun», un joueur de première division anglaise révèle son homosexualité.

par Thibaud Oberli

Le footballeur préfère rester anonyme pour ne pas mettre en danger sa carrière. AFP

«Rien que l’écrire dans une lettre est un grand pas pour moi». Vendredi, un joueur de Premier League a passé le cap. Un pas pour prendre de l’élan et peut-être essayer de briser un tabou: l’homophobie est un fléau toujours très présent dans le monde du football.

Ce coming out vise à protéger son équilibre mental: «Cela affecte de plus en plus ma santé mentale. Je me sens pris au piège et ma peur est que révéler la vérité sur ce que je suis ne fera qu’empirer les choses» se livrait le footballeur.

Cette déclaration semble aussi être une manière de préparer le terrain pour le moment où il en parlera à visage découvert: «La vérité est que je ne pense pas que le football soit encore prêt pour un joueur ouvertement homosexuel. (…). Il y a encore énormément de préjugés dans le football. Il y a d’innombrables fois où j’ai entendu des chants homophobes de la part des supporters».

«Je sais depuis mes 19 ans que je suis gay. Au quotidien, cela peut être un véritable cauchemar»

Mais le joueur n’est pas complètement seul pour faire face à cette détresse. Dans cette lettre, il déclare être soutenu depuis un an par la Fondation Justin Fashanu, nommée en hommage au premier joueur de Grande-Bretagne à avoir révélé son homosexualité. Justin Fashanu s’était suicidé à trente-sept ans, huit années après avoir fait son coming out. «Il est difficile de dire en mots combien la Fondation m’a aidé. Cela m’a fait me sentir soutenu et compris et m’a donné la confiance d’être plus ouvert et honnête avec moi-même en particulier. Sans ce soutien, je ne sais vraiment pas où j’en serais maintenant.»

«Bien que mon cœur me dise souvent que je dois le faire, ma tête dit toujours la même chose: «Pourquoi tout risquer?»