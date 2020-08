Votations du 27 septembre

Un comité critique une «acquisition inutile d’avions de luxe»

Pour les opposants à l’objet soumis au peuple fin septembre, l’achat des jets, d’un montant de 6 milliards, entraînera des coupes dans l’éducation et la sécurité sociale.

Désastre écologique

Alternative

Le M-346 FA de Léonardo, auquel s’intéressent l’Autriche et l’Italie, ferait parfaitement l’affaire. Il est certes moins rapide, mais son délai de décollage est notablement plus court. Il arrive donc sur site en même temps qu’un avion de chasse super-performant qui a besoin de quinze minutes pour chauffer le moteur. De plus, il reste plus longtemps en l’air et est moins polluant.