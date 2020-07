Un concert sans distanciation à Nice fait polémique

France

Le maire de Nice a réagi dimanche après le concert du groupe The Avener, où le public était amassé sur la promenade des Anglais. Christian Estrosi annonce que le port du masque sera désormais imposé pour les grands événements.

Ils étaient réunis par milliers pour écouter le set du DJ et producteur français The Avener lors d’un concert. Le premier spectacle public à Nice depuis le début de la pandémie.

Après un concert à Nice sans grand respect des gestes barrières, le maire de cette ville du sud-est de la France, Christian Estrosi, a annoncé dimanche qu'il imposerait désormais le masque pour les grands événements que sa municipalité organise et demande à l'Etat de faire de même.

The Avener, une signature française de l'électro mondiale, se produisait samedi soir sur une colline. Le public était lui massé en contrebas sur la promenade des Anglais pour ce DJ set gratuit, organisé par la mairie.

Sur des photos et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit une foule compacte danser, suscitant des commentaires indignés d'internautes après que le gouvernement a appelé à la vigilance et au port du masque pour «prévenir» tout risque de deuxième vague de Covid-19 en France.