Un convoi de 60 caravanes refoulé du canton du Jura

Gens du voyage

Une soixantaine de caravanes de gens du voyage a voulu s’installer à Courredlin samedi. La police a renvoyé ce convoi vers le canton de Berne.

Après discussion et négociation, il était expliqué à ces personnes qu’il ne leur était pas possible de se stationner sur le lieu souhaité. La gendarmerie persuadait finalement les responsables des différentes familles présentes de quitter les lieux. Sous escorte policière et grâce à l'appui de l’Administration fédérale des douanes, le convoi complet des 60 caravanes a quitté le territoire jurassien vers 18h30 en direction du canton de Berne, ajoute la police. Plusieurs convois de caravanes de gens du voyage provenant de France ont été signalés en Suisse ces dernières semaines. Notamment à Martigny et près de Berne.