Manifs à Hong Kong

Un couple poursuivi pour émeute acquitté

Les deux Hongkongais risquaient 7 ans de prison après avoir été arrêtés en marge des manifestations dans l’ex-colonie britannique l’été dernier. La décision pourrait faire jurisprudence.

Un couple de Hongkongais qui avait été arrêté l’été dernier en marge des manifestations prodémocratie dans l’ex-colonie britannique a été déclaré vendredi non coupable de «participation à une émeute», une décision qui pourrait faire jurisprudence pour des centaines d’autres personnes poursuivies sous le même chef d’accusation.

Plus de 9000 personnes ont été arrêtées dans la région semi-autonome du Sud de la Chine depuis le début en juin 2019 d’un mouvement de contestation sans précédent depuis la rétrocession en 1997.

Passible de 7 ans de prison

Interpellés en juillet, Henry Tong et Elaine To avaient été inculpés pour «participation à une émeute», une qualification passible de sept ans de prison. Mais un tribunal de district a estimé vendredi que rien ne permettait de prouver que le couple avait pris part à la manifestation qui s’était déroulée le jour de leur arrestation.

Les prévenus et leurs proches ont éclaté en sanglots à l’énoncé du verdict. «Nous n’allons pas faire la fête car nombreux sont ceux qui sont dans l’attente d’une décision équitable», a déclaré M. Tong à l’extérieur du tribunal. Lui et sa compagne avaient été libérés sous caution en août et se sont depuis mariés.