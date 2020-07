Un détenu de 19 ans retrouvé mort dans une cellule

Zürich

Un jeune homme de 19 ans arrêté pour brigandage a été retrouvé sans vie sur son lit. La police zurichoise exclut l’intervention d’une tierce personne.

Un homme de 19 ans a été retrouvé mort samedi matin dans la cellule d’un poste de police à Zurich. Il ne s’agirait pas d’un suicide, selon la police cantonale zurichoise et le ministère public. Le décès n’aurait pas non plus été causé par une tierce personne.