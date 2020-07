Vaud

Un dispositif à Montreux pour des nuits plus tranquilles

Outre une société de sécurité privée qui a été engagée afin de renforcer la surveillance des quais, la police dédie une patrouille à la prévention en matière de nuisances sonores et autres incivilités durant toute la saison estivale.

Suite aux nuisances sonores et incivilités constatées ces derniers temps au Pierrier, mais également sur les quais et au Marché couvert, la Municipalité de Montreux (VD) a décidé de mettre en place un dispositif afin que chacun puisse profiter de nuits plus tranquilles. Une société de sécurité privée a notamment été engagée.