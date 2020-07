Football

Un doublé de Ronaldo et la Juve s’approche du titre

Le Portugais a marqué les deux buts contre la Lazio (2-1). Les Turinois sont à quatre points du sacre.

Le Portugais a inscrit le premier but sur penalty.

En fonction des résultats de ses poursuivants, la Juventus pourrait être sacrée dès jeudi et la 35e journée, qui la verra se déplacer sur le terrain de l’Udinese (16e). Sinon, ce ne sera que partie remise, et la 36e journée et la réception de la Sampdoria (13e) dimanche pourront aussi faire l’affaire.