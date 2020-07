Un double infanticide horrifie la Belgique

Drame

Une mère de famille a tué deux de ses enfants et a tenté de tuer le troisième. Puis elle a voulu mettre fin à ses jours.

C’est un père de famille belge qui a découvert l’inimaginable en rentrant du travail mardi en fin d’après-midi. Dans son domicile de la commune d’Erquelinnes, non loin de Charleroi, il a retrouvé deux de ses enfants sans vie. Le troisième manifestement inanimé. Tout comme son épouse. Cette femme avait tué deux de ses enfants. Tenté de faire de même avec le troisième. Puis essayé de mettre fin à ses jours.

La mère interrogée

Quant à la mère de famille, Julie L., 37 ans, elle s’est tailladé les veines. Une analyse a été effectuée pour savoir si elle a également ingéré des médicaments ou d’autres substances. Elle a subi une intervention chirurgicale et son état est désormais jugé satisfaisant. Elle a été interrogée mercredi, mais rien n’a filtré de cette audition.

Son époux a lui aussi été entendu. Mais il tombe manifestement juste des nues. «Son audition ne nous apprend pas grand-chose», a déclaré la justice. Et d’ajouter: «à l’heure actuelle, on n’en sait pas plus sur les motivations qui ont conduit au drame familial.» Il est précisé qu’il n’y avait «aucun dossier ouvert contre les parents ni même la trace d’une quelconque intervention policière.»