France

Un élan de joie sur un hamac provoque un terrible drame

Un enfant de quatre ans a sauté sur le hamac dans lequel se prélassaient ses parents provoquant l’effondrement d’un lourd pilier de pierre. Le père et son fils n’ont pu être ranimés.

Malgré l’arrivée rapide des secours, les pompiers et les secours n’ont rien pu faire pour les ranimer. La maman, qui souffre d’une fracture au niveau du bras, est la seule survivante. Les deux autres enfants du couple, âgés de six ans et deux ans, et qui n’ont pas assisté à la scène, ont été pris en charge par les voisins puis par une cellule médico-psychologique.