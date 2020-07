Un élu australien soupçonné d'être un espion chinois

Politique

Shaoquett Moselmane est connu de longue date pour être un ardent partisan de Pékin. Une perquisition a été effectuée ce vendredi au domicile et au bureau de cet élu local travailliste.

Policiers et agents du renseignement australiens ont effectué vendredi une perquisition au domicile et au bureau d'un élu local de l'opposition travailliste, dans le cadre d'une enquête liée aux soupçons d'ingérences chinoises en Australie, ont annoncé les autorités.

L'agence australienne de contre-espionnage, l'Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), a confirmé à l'AFP que des perquisitions avaient lieu «à Sydney dans le cadre d'une enquête en cours», refusant de donner de plus amples précisions.

«Les menaces sont réelles»

«Les menaces dans ce domaine sont réelles, et la nécessité d'agir l'est aussi», a-t-il dit. «Nous ne laisserons personne venir et essayer de s'ingérer dans notre système politique.»