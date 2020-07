Un enfant gravement blessé par un motard lors d'un rodéo

Près de Lyon, un garçon de 5 ans a été fauché par un motard qui a pris la fuite. Ses jours sont en danger.

Un enfant de cinq ans a été gravement blessé mercredi soir après avoir été renversé par un deux-roues qui faisait un rodéo à Vaulx-en-Velin (métropole de Lyon) et ne s'est pas arrêté, a-t-on appris de sources concordantes. L'accident s'est produit vers 21 heures dans le quartier sensible du Mas du Taureau, indique la police.

Selon le parquet de Lyon, l'enfant traversait la route à vélo lorsqu'il s'est fait renverser par une moto qui a immédiatement pris la fuite. Son pronostic vital est engagé, ajoute le parquet. Il souffre d'un traumatisme crânien et d'une hémorragie cérébrale, selon une source policière. L'enquête a été confiée à la Brigade des accidents et délits routiers (BADR) de Meyzieu.

Plan de lutte contre les rodéos urbains

Un collectif d'habitants s'est ainsi monté à Bron, une autre commune de la banlieue lyonnaise, et leur pétition a obtenu plus de 1.000 signatures. «Les rodéos motos, rodéos scooters ou voitures se suivent à toute heure, jour et nuit» et «génèrent stress, anxiété, insomnies, pollution», écrit le «Collectif des habitants de Bron-Terraillon en quête de tranquillité».