Un enfant traverse une verrière et chute de 2,5 mètres

Thurgovie

A Frauenfeld, un garçon de 8 ans est passé à travers le toit vitré d’un parking souterrain.

Le garçon est alors passé à travers la verrière et est tombé sur le sol, quelque 2,5 mètres plus bas. Après des premiers soins effectués sur place, la Rega l’a mené à l'hôpital. Mais heureusement au final plus de peur que de mal: les blessures de l’enfant sont décrites comme «modérées».