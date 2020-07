Thaïlande

Un étranger viole sa quarantaine, l’espace aérien se referme

Le Premier ministre thaïlandais a suspendu mardi tous les vols vers son pays après qu'un soldat égyptien, en déplacement en Thaïlande, a violé sa quarantaine pour se rendre dans un centre commercial avant d'être testé positif au coronavirus.

Le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha a déclaré qu'il «assumait l'entière responsabilité» de cet incident et a présenté de rares excuses pour avoir trahi la «confiance et la sécurité» du public.

Le royaume, qui n'a enregistré aucun cas de contamination locale depuis 50 jours, avait rouvert timidement son espace aérien début juillet et laissé entrer certains groupes de visiteurs étrangers, triés sur le volet, dans l'espoir de relancer une économie exsangue après 3 mois de bouclage total. Mais tous les vols entrants sont désormais suspendus, après l'entrée le 10 juillet d'un groupe de soldats égyptiens à l'aéroport militaire de U-Tapao, à 150 km au sud de Bangkok, sans avoir subi de test à leur arrivée. Ils étaient censés rester en quarantaine dans un hôtel, mais l'un d'eux est sorti pour aller faire du shopping, avant d'apprendre plus tard qu'il était porteur du virus.

1700 personnes recherchées

Depuis janvier, la Thaïlande n'a enregistré que 3.200 cas et 58 décès, et le spectre d'une reprise de l'épidémie a provoqué la colère des Thaïlandais sur Twitter via le hashtag «maudit gouvernement, maudits soutiens». Les autorités sont maintenant à la recherche de 1700 personnes ayant fréquenté le même centre commercial et qui auraient pu être en contact avec le soldat malade.