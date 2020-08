Scandale sexuel

Un ex-adjoint à la mairie de Paris dans la tourmente

Christophe Girard, ex-adjoint à la mairie de Paris, qui avait démissionné de ses fonctions à la suite de l’affaire Gabriel Matzneff, est à son tour accusé d’abus sexuels.

Un ex-adjoint à la maire de Paris, Christophe Girard, poussé à la démission pour ses liens avec l’écrivain Gabriel Matzneff accusé de pédophilie, est à son tour accusé par un homme d’abus sexuels dans un article du New York Times, des allégations «graves» et «sans fondement» qu’il conteste «avec la plus grande fermeté».