Un glacier vire au rose à cause d'une algue

Italie

La couleur rose de la neige, observée sur des pans du glacier Presena, est vraisemblablement causée par des algues qui accéléreraient les effets du changement climatique.

«L’algue n’est pas dangereuse, c’est un phénomène naturel qui survient durant le printemps et l’été dans les latitudes moyennes mais également aux pôles», a expliqué le scientifique, qui étudie le phénomène. Les algues, de l’espèce Ancylonema nordenskioeldii, sont également présentes au Groenland, dans une zone où les glaces fondent.

En temps normal, la glace réfléchit plus de 80% du rayonnement solaire dans l’atmosphère. Mais les algues obscurcissent la neige qui absorbe davantage la chaleur et fond plus rapidement.