Un glissement de terrain fait des dizaines de morts

Au moins 43 personnes sont mortes dans un important glissement de terrain dans le Sud-Ouest de l'Inde, a annoncé la police dimanche. Des dizaines de travailleurs d'une plantation de thé ont été emportés.

La mousson est un phénomène essentiel dans l'Asie du Sud pour la réalimentation en eau des rivières et des nappes phréatiques, mais est également la cause d'un nombre important de morts et de destruction.

Plus de 300 personnes sont décédées ces dernières semaines dans des inondations et des glissements de terrain, au Bangladesh, au Népal, ainsi que dans l'Est et le Nord-Est de l'Inde.