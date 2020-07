FEU

Un gros incendie de scooters a agité la nuit genevoise

Plusieurs deux-roues motorisés et un véhicule électrique ont pris feu la nuit dernière rue Michel-Chauvet. Les pompiers ont évacué une cinquantaine de personnes.

Un important incendie s’est déroulé ce matin à 0h35 rue Michel-Chauvet à Genève. C’est un feu de scooters qui à l’origine du sinistre, précise le Service d’incendie et de secours de la Ville (SIS).



Plusieurs deux-roues motorisés et un véhicule électrique ont pris feu, selon le SIS. Les flammes sont venues lécher les premiers balcons et la fumée s’est engouffrée dans le sous-sol, se répandant ensuite dans plusieurs allées.



Une cinquantaine de personnes ont été évacuées et quatorze habitants ont été incommodées par la fumée. Deux autres ont dû être emmenées à l’hôpital», précise le SIS. Il a fallu une demi-heure aux pompiers pour venir à bout des flammes.