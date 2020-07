Un homme de 25 ans perd la vie au volant

Vaud

Pour une raison indéterminée, un conducteur a dévié de la route sur la route de Montheron en direction de Froideville. Son corps a été retrouvé sans vie, dans son véhicule en contrebas de la chaussée.

Une fois les secours sanitaires arrivés sur place, ils n’ont pu que constater le décès du conducteur. Celui-ci était âgé de 25 ans et habitait dans la région. A priori seul en cause dans l’accident, il aurait dévié de sa trajectoire dans un virage et serait sorti de la route. Sa voiture a dévalé une pente après avoir heurté un arbre avant de s’immobiliser une quinzaine de mètres plus bas.