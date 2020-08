France

Un homme poignardé au thorax pour une cigarette

L’agression très violente a eu lieu jeudi soir, non loin de la gare de Lille (F). Des suspects ont été rapidement arrêtés par la police.

Un homme de 56 ans a été poignardé pour une cigarette, non loin de la gare de Lille (F).

Selon Europe 1, un homme de 56 a été sauvagement agressé non loin de la gare de Lille (F), jeudi soir. Après avoir reçu un coup de couteau au thorax, le malheureux a été hospitalisé dans un état critique.



Toujours selon nos confrères, la victime aurait été abordée par un groupe de jeunes gens qui lui auraient demandé une cigarette. Une altercation aurait ensuite eu lieu au cours de laquelle l’homme a été blessé au poumon, avec une arme blanche.



Grâce aux caméras de surveillance et à des témoignages, la police a pu rapidement interpeller un groupe de cinq suspects, parmi lesquels deux jeunes femmes de 19 ans et une adolescente de 15 ans en possession d'un couteau. Elles ont été placées en garde à vue.