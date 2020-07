États-Unis

Un homme tué par balle lors d’une manifestation antiraciste

De nouveaux affrontements entre policiers et manifestants ont fait une victime samedi soir à Austin, dans l’État du Texas. L’homme était «probablement armé d’un fusil» lorsqu’il a été abattu, a indiqué la police locale.

La nuit de samedi à dimanche a été marquée dans plusieurs villes des États-Unis par de nouveaux affrontements, parfois violents, entre policiers et manifestants protestant contre le racisme et le déploiement d’agents fédéraux ordonné par Donald Trump.

Des manifestations ont eu lieu à travers tout le pays, d’Omaha, Oakland et Los Angeles, en Californie, à New York, en passant par Louisville, dans le Kentucky, ou Richmond, en Virginie, où la police anti-émeutes aurait lancé du gaz pour disperser une marche du mouvement «Black Lives Matter» (Les vies noires comptent), selon des médias américains.

Vague de colère historique

À Portland, où le mouvement est toujours vif plus de deux mois après, la nuit a de nouveau été tendue près du tribunal fédéral, devenu l’épicentre des protestations. La police a eu recours à du gaz lacrymogène et du gaz au poivre pour disperser les manifestants, dont plusieurs ont été arrêtés par des agents fédéraux après avoir tenté de renverser une barrière érigée autour du tribunal, a constaté une journaliste de l’AFP.

Ordonné par le président Trump, qui fait face à une bataille de plus en plus difficile pour sa réélection et mène campagne sur le thème «la loi et l’ordre», l’envoi de policiers fédéraux a justement attisé les braises de la contestation.