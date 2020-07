France

Un incendie à Anglet ravage 50 hectares de pinède

Un feu d’origine encore inconnue a provoqué l’intoxication de cinq personnes, hospitalisées sans risque vital, dans le sud-ouest de la France.

Cinq personnes, un policier et quatre habitants, ont été victimes d’intoxications légères liées aux fumées. (AP Photo/Bob Edme)

Attisé par le vent et nourri par la sécheresse et la chaleur, un incendie a ravagé jeudi soir au moins 50 hectares de pinède dans la forêt de Chiberta, dans les Pyrénées-Atlantiques françaises. De nombreuses habitations ont été évacuées.

Ce feu aux origines inconnues, déclaré en fin d’après-midi, «est sous contrôle, mais c’est compliqué, car on a encore des reprises ponctuelles à proximité des maisons», a annoncé le maire d’Anglet, vers une heure du matin. Selon le secrétaire général de la préfecture, cinq personnes, un policier et quatre habitants, ont été victimes d’intoxications légères liées aux fumées. Elles ont été hospitalisées à Bayonne, sans risque vital.

Deux maisons ont été détruites et quatre autres endommagées notamment au niveau de leur toiture, a précisé le secrétaire, qui a expliqué que plus d’une centaine de personnes avaient été évacuées.

«Que tout le monde sorte!»

Étendue sur plus de 250 hectares, la forêt de Chiberta, composée de pins, est un îlot de verdure au sein de l’agglomération Bayonne-Biarritz-Anglet. «C’est une grande pinède avec de hauts arbres très difficiles à atteindre», a expliqué le secrétaire. Remontant vers le nord et l’embouchure du fleuve, le feu a notamment consumé le parc écologique Izadia.

Étendue sur plus de 250 hectares, la forêt de Chiberta, composée de pins, est un îlot de verdure au sein de l’agglomération Bayonne-Biarritz-Anglet. (Photo GAIZKA IROZ / AFP)

«Dans le bas de ma rue, les flammes s’approchaient des maisons et elles étaient très vigoureuses. On est tous monté dans nos voitures», a raconté une habitante. «À 20 heures tout allait bien, puis à 20h30, on nous a dit: “Que tout le monde sorte! Le vent a tourné”», raconte en pleurs une jeune fille évacuée de l’appartement de son petit ami.