Iran

Un incendie touche plusieurs camions de carburant

Une épaisse fumée noire était visible dans le ciel de la ville de Kermanshah, dans l'ouest du pays, en raison de plusieurs camions en flammes. Les habitants ont été pris de panique.

Des camions-citernes ont pris feu mardi dans un garage près de la ville de Kermanshah, dans l’ouest de l’Iran, dégageant une épaisse fumée noire et provoquant la panique parmi les habitants, ont rapporté les médias officiels.

Des images amateurs diffusées sur le site de la télévision d’Etat montrent une épaisse fumée noire et des habitants en panique. Le gouverneur a toutefois démenti qu’il y ait eu une explosion. «Nous n’avons eu aucune explosion dans la ville aujourd’hui et la fumée noire (…) dans le ciel de la métropole de Kermanshah était liée à cet incident», a assuré Fazlollah Randjbar.

Plusieurs incendies et explosions ont été rapportés depuis fin juin en Iran. Au moins deux explosions ont eu lieu à Téhéran: l’une à proximité d’un important site militaire le 25 juin et l’autre dans une clinique le 30 juin faisant 19 morts. Une troisième explosion a eu lieu dans une usine au sud de la ville début juillet et a fait deux morts.