Canton de Fribourg

Un jeune de 26 ans frappe une femme de 27 ans dans un Intercity

Dans un train reliant Genève à Fribourg, un homme s’en est violemment pris à sa congénère ce mardi matin avec un tesson de bouteille. Un passager qui a voulu s’interposer est lui grièvement blessé.

par NXP

Photo d’illustration. KEYSTONE

Ce matin, deux passagers ont été agressés et blessés par un homme dans un train à Chénens. Les victimes ont été prises en charge par les ambulanciers et acheminées vers un hôpital. L’auteur présumé a été interpellé et placé en arrestation provisoire. Une quarantaine de personnes ont été évacuées du train et prises en charges par les CFF. Une enquête a été ouverte par le Ministère public.

Ce matin, vers 10h25, la Centrale d’engagement et d’alarme était informée d’une agression sur des passagers dans un train en provenance de Genève vers Fribourg et qui s’était arrêté à Chénens.

A la gare ferroviaire à Chénens, plusieurs patrouilles de police ont constaté que le train s’était arrêté en urgence proche de la gare. L’auteur présumé, un homme de 26 ans, a dû être maîtrisé et a été interpellé par les policiers dans le train. Il a été placé en arrestation provisoire.

Des premiers éléments recueillis et pour une raison qui doit encore être déterminée, un voyageur d’un train CFF InterCity, de la ligne Genève – Fribourg, s’en est pris à une passagère âgée de 27 ans et l’a sérieusement blessée avec un tesson de bouteille. Un passager de 20 ans s’est interposé et a lui aussi été sérieusement blessé avec le même objet.