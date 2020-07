Football

Un jeune prodige se plaint d’être comparé à Messi

Surnommé le «Messi mexicain», le jeune milieu offensif de Majorque Luka Romero (15 ans) a indiqué qu’il appréciait très peu la comparaison avec la star du Barça.

Le 24 juin, Luka Romero est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du championnat d’Espagne.

Le 24 juin, Luka Romero est entré dans l’histoire. En rentrant en fin de match contre le Real Madrid, il est devenu à 15 ans et 7 mois le plus jeune joueur de l’histoire du championnat d’Espagne. De quoi braquer les projecteurs sur lui.

Présenté comme un surdoué depuis son plus jeune âge, le milieu offensif traîne un surnom flatteur mais lourd à porter: le «Messi mexicain». Au cours d’un entretien accordé à Fox Sports, Romero est revenu sur cette comparaison. «Cela m’agace qu’on me compare à Messi parce qu’il n’y a qu’un seul Messi. Moi, je veux me faire un nom dans le football en tant que Luka Romero», lâche-t-il.