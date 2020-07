Un juge autorise l'accès aux revenus de Trump

Etats-Unis

Le procureur Cyrus Vance veut obtenir la déclaration de revenus du président américain pour élucider l'affaire de l'actrice X Stormy Daniels. Donald Trump annonce faire appel.

L'ancien avocat de Stormy Daniels, Michael Cohen, a admis devant la justice avoir acheté son silence, pour 130'000 dollars et à la demande de Donald Trump, peu avant l'élection présidentielle de novembre 2016. Donal Trump, qui a toujours nié cette liaison, a reconnu avoir remboursé son avocat. (8 janvier 2019)

Un juge fédéral de New York a autorisé l'accès du procureur de Manhattan aux déclarations de revenus de Donald Trump, un camouflet pour le président américain qui lutte pied à pied depuis des mois contre la communication de ces documents. Il veut ces déclarations dans le cadre d'une enquête sur un versement effectué à l'actrice pornographique Stormy Daniels pour acheter son silence sur une liaison supposée avec le président américain. (7 octobre 2019)

«Les démocrates de la gauche radicale ont échoué sur tous les fronts, donc maintenant, ils poussent les procureurs démocrates de New York et de l'Etat (de New York) à aller chercher le président Trump», a réagi le chef de l'Etat américain dans un tweet. «Une chose comme ça n'est jamais arrivée à aucun président (américain) auparavant», a-t-il ajouté. «Loin s'en faut!»