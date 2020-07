Un juge oblige Bolsonaro à porter le masque

Brésil

Le président a été contraint sur décision judiciaire de porter un masque de protection «dans tous les lieux publics». Il devra s’acquitter d'une amende s'il ne s'exécute pas.

Jair Bolsonaro, ici non masqué, passe côtoie le Président de la Chambre des Députés Rodrigo Maia during. C'était le 17 Juin dernier à Brasília.

Les arguments du magistrat

Un avocat a allumé la mêche

Un ex-ministre déjà amendé

Le président d'extrême droite n'a cessé de remettre en cause les mesures de confinement prises par les gouverneurs des Etats, au nom de la préservation de l'emploi, alors que le Brésil compte plus d'un million de personnes infectées et plus de 51 000 personnes mortes à cause du coronavirus.