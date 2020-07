Un mégot jeté cause des frayeurs à Porrentruy

Jura

Lancé à travers un soupirail dimanche, la cigarette a consumé le cadre en bois d'une fenêtre de cave, dégageant de la fumée dans le système de ventilation d'un immeuble. Bénin, l'incident n'en a pas moins provoqué une importante mobilisation.

Le geste malheureux dans un immeuble de la vieille ville jurassienne aurait pu provoquer un sinistre autrement plus important.

Un mégot de cigarette jeté a provoqué une importante mobilisation de la police et des pompiers dimanche à Porrentruy (JU). Personne n'a été blessé et les dégâts sont finalement peu importants, mais les choses auraient pu tourner autrement, selon la police.

A 12h10, un dégagement de fumée dans un immeuble de la vieille ville a nécessité le déploiement du Centre de renforts d'incendie et de secours de Porrentruy (CRISP) et de la police. A l’arrivée des secouristes, il n’y avait plus de fumée mais une odeur de matériaux calcinés était perceptible, sans qu'elle puisse être localisée.