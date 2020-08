Justice

Un membre de la ‹Ndrangheta comparaît à Bellinzone

Un homme, notamment accusé d’avoir acheté des armes en Suisse pour les transporter en Calabre, est rejugé lundi devant le Tribunal pénal fédéral.

Un Italien accusé de participation et soutien à la mafia calabraise ‹Ndrangheta comparait lundi matin pour la deuxième fois devant le Tribunal pénal fédéral. Sa condamnation à 3 ans et 8 mois de prison à fin 2018 a été annulée par le Tribunal fédéral.

Dans son verdict de novembre 2018, la Cour des affaires pénales avait estimé que l’homme, connu sous le nom de «Cosimo lo Svizzero», avait participé entre 2003 et 2011 aux activités des groupes locaux de la ‹Ndrangheta de Giussano et Seregno, dans la région de Milan (I). Il aurait notamment acheté des armes en Suisse et les aurait transportées en Calabre.