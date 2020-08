Etats-Unis-Chine

Un ministre américain visite Taïwan, Pékin condamne

Une délégation emmenée par le ministre de la Santé Alex Azar doit rencontrer la présidente Tsai Ing-wen, bête noire de la Chine qui l’accuse de rechercher l’indépendance.

Alex Azar est le responsable américain de plus haut rang à se rendre à Taïwan depuis 1979, année où les Etats-Unis avaient rompu leurs relations diplomatiques avec Taipei.

Le secrétaire américain à la Santé Alex Azar est arrivé dimanche à Taïwan, à la tête de la plus éminente délégation américaine sur l’île depuis que Washington a cessé de la reconnaître en 1979. Pékin a vivement condamné cette visite.

Au cours de ces trois jours à Taïwan, Alex Azar doit rencontrer la présidente Tsai Ing-wen, bête noire de la Chine qui l’accuse de rechercher l’indépendance formelle de l’île de 23 millions d’habitants. Il y a quelques jours, le gouvernement chinois a présenté sa visite comme une menace pour «la paix et la stabilité».

Alex Azar est le responsable américain de plus haut rang à se rendre à Taïwan depuis 1979, année où les Etats-Unis avaient rompu leurs relations diplomatiques avec Taipei pour reconnaître le gouvernement communiste basé à Pékin comme le seul représentant de la Chine. Ils restent toutefois, avec une certaine ambiguïté, l’allié le plus puissant du territoire et son principal fournisseur d’armes.