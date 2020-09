Moyen-Orient : Un missile israélien s'abat en Syrie

Tsahal affirme avoir riposté à un tir de missile en menant une attaque sur la province de Qouneitra, en Syrie.

Amnesty International a accusé lundi le régime syrien et son allié russe de «crimes de guerre», après avoir documenté 18 attaques menées au cours de l'année passée contre des écoles et des centres médicaux du nord-ouest de la Syrie. (10 mai 2020)

«Un missile israélien a visé (la colline de) Tell al-Chaar à Qouneitra», a indiqué Sana, faisant état d'un «véhicule militaire visé et de blessés». La province de Qouneitra est limitrophe du plateau du Golan, dont la majeure partie est annexée et occupée par Israël en violation du droit international.