Exoplanètes Un modèle original pour savoir si une planète est habitée

Des chercheurs de l’EPFL et de l’Université de Rome Tor Vergata proposent de rechercher les biosignatures des planètes dans le spectre lumineux de leur atmosphère.

L’étoile TYC 8998-760-1 accompagnée par deux exoplanètes géantes, TYC 8998-760-1b (au centre) et TYC 8998-760-1c (en bas à droite).

Bon moyen pour déterminer si une planète lointaine est habitée, la recherche de biosignatures dans le spectre lumineux de son atmosphère est amenée à se développer. Dans une étude conjointe, des chercheurs de l’EPFL et de l’Université de Rome Tor Vergata proposent un modèle original pour en interpréter les résultats.

Car le spectre lumineux reflète directement la composition de son atmosphère, et donc des gaz qui s’y trouvent, écrit l’EPFL dans un communiqué . Or, la présence d’éléments comme l’oxygène, le méthane ou l’ozone pourrait bien concorder avec celle d’êtres vivants. C’est ce qu’on appelle des biosignatures.

Meilleure interprétation

Une équipe de chercheurs de l’EPFL et de l’Université de Rome Tor Vergata, en Italie, a développé un modèle statistique qui aide les astronomes à mieux interpréter les résultats de la recherche de ces «preuves de vie». Il fait l’objet mardi d’une publication dans le journal de l’Académie des sciences des Etats-Unis (PNAS).

Depuis la découverte, il y a 25 ans, de la première exoplanète, soit d’une planète orbitant autour d’un autre soleil de la galaxie, plus de 4300 objets semblables ont été repérés. En moyenne, une nouvelle planète est découverte tous les deux, trois jours. Actuellement, près de 200 d’entre elles seraient telluriques, c’est-à-dire composées essentiellement de roches, comme la Terre.

Potentielles traces de vie

Même si de nombreux autres paramètres doivent s’ajouter à celui-ci pour abriter la vie – comme la présence d’eau et la distance à leur étoile par exemple – c’est donc sur ces objets «en dur» que l’on va concentrer à l’avenir les recherches de potentielles traces de vie. La recherche de biosignatures par spectroscopie va ainsi probablement devenir l’une des méthodes et des thèmes les plus importants de l’astronomie des prochaines années.