Ukraine

Un nouveau cessez-le-feu entre en vigueur

La trêve, dans le conflit qui oppose les forces ukrainiennes à des rebelles pro-russes dans le Donbass, a débuté dans la nuit. Un effort de plus pour relancer le processus de paix.

Un cessez-le-feu est entré lundi en vigueur dans l'Est de l'Ukraine, région en proie à un conflit opposant forces ukrainiennes et rebelles pro-russes. La trêve semblait tenir malgré des tirs nocturnes attribués par Kiev à la rébellion.

Toutefois, cette dernière a accusé à la mi-journée les séparatistes pro-russes d'avoir violé la trêve dans la demi-heure qui a suivi son entrée en vigueur, en faisant usage d'armes légères, de lance-grenades et de mitrailleuses lourdes.

Provocation

L'instauration d'une cessation des hostilités durable est la précondition en vue d'une solution négociée du conflit, selon les accords de paix de Minsk de 2015. Une longue liste de cessez-le-feu ont échoué depuis, forces ukrainiennes et rebelles prorusses s'accusant mutuellement de les violer. A la mi-juillet, les heurts armés s'étaient multipliés après plusieurs mois de relative accalmie.

Dimanche, les présidents ukrainien et russe, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, ont salué dans un échange téléphonique de récents efforts pour relancer le processus de paix. La Russie, malgré ses dénégations, est largement considérée comme le parrain politique, financier et militaire des rebelles. Si les accords de paix de Minsk ont grandement réduit les violences, le règlement politique est au point mort.