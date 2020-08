Justice

Un nouveau citoyen canadien condamné à mort par la Chine

Depuis l’arrestation en 2018 à Vancouver de la directrice financière de Huawei, les relations diplomatiques entre Pékin et Ottawa sont très tendues.

Un troisième Canadien a été condamné à mort en Chine dans une affaire de drogue, sur fond de tensions diplomatiques grandissantes depuis un an et demi entre Ottawa et Pékin, a annoncé jeudi un tribunal.