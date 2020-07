Actualisé il y a 8h

Football

Un nul qui n’arrange personne

Le derby romand entre Xamax et Sion s’est soldé par un tout petit 0-0. Zock expulsé. Personne ne méritait de gagner ni de perdre.

par Nicolas Jacquier

Le FC Sion d’Anto Grgic (à gauche) et le Xamax de Freddy Mveng (à droite) n’ont pas réussi à se départager. KEYSTONE

Xamax n’a pas réussi à refaire son retard sur Sion. Au terme d’un derby qui n’a pas connu de vainqueur ni de but, la lanterne rouge accuse toujours quatre points de retard sur le club de Tourbillon. Dans un match qui était presque déjà celui de la dernière chance pour la lanterne rouge, le club neuchâtelois a eu le mérite de tenir au plus fort de la pression sédunoise (entre la 46e et la 60e). Mais les joueurs de Stéphane Henchoz pourront s’en vouloir d’avoir galvaud é la balle de match à la 94e, lorsque Seferi, entré quelques minutes plus tôt, ajusta une puissante frappe qui rebondit sur l’angle supérieur de la latte.

Quatre jours après le naufrage de la Stockhorn Arena, Neitzke, remplacé par Djourou (le Genevois fêtait là son retour au jeu), a fait les frais de l’humiliation subie à Thoune en n’étant pas convoqué. Autres «victimes» collatérales, Abanda, Ramizi et Seferi, relégués au rôle de remplaçants, Henchoz choisissant de miser sur les revenant s Oss et Sakho ainsi que sur Mveng, dans l’idée, assez compréhensible, de mettre tous ses atouts sur la pelouse dans l’espoir de provoquer un vrai déclic. En face, on ne devait dénombrer que trois changements dans le onze de départ valaisan par rapport à celui qui était venu à bout du FC Bâle voici plus d’une semaine, avec les présences cette fois-ci d’Abdellaoui, Zock et Baltazar au coup d’envoi – relayant Ruiz et les «suspendus» Ndoye et Stojilkovic.

Un premier acte laborieux

Dans les tribunes peuplées de 1000 spectateurs privilégiés (?), une banderole de la colère allait faire son apparition pour fustiger la légèreté des responsables de la SFL (dont beaucoup sont actuellement en vacances) dans la gestion de cette crise, une Swiss Football League rebaptisée… Swiss Ferien League pour l’occasion! Personne ne donnera tort à leurs auteurs.

Que retenir de la première période? Celle-ci ressembla à une laborieuse, morne et très ennuyeuse mise en train, qui traduisait le manque de confiance habitant les deux derniers de classe romands. Il y eut plus de coups fourrés, d’explications musclées et de déchet technique que d’actions abouties ou simplement pensées. Le plus souvent maître du ballon, Sion tenta bien d’exploiter les lenteurs de la défense neuchâteloise sans pour autant se montrer suffisamment conquérant et tranchant dans les seize mètres adverses. Au rayon des occasions, on en resta donc à une frappe de Kasami (17e), un essai d’Uldrikis repoussé par Walthert (42e) et… c’est à peu près tout.

Dans les 45 minutes initiales, la chance la plus nette échut finalement à Xamax et se matérialisa lorsqu’une déviation de Gomes, suite à un coup franc de Nuzzolo, trouva Sakho. Mais celui-ci, sans doute surpris de se retrouver seul, rata son affaire, se contentant d’une tête plongeante ratée, alors qu’il y avait mieux à faire. Là non plus, pas de quoi pavoiser. Si l’on pouvait accorder à Xamax le crédit d’afficher une solidarité que l’on n’avait pas aperçue dans l’Oberland, ses fans pouvaient à ce moment-là regretter un manque d’ambitions dans le jeu.

À la recherche du KO

Alors que Djourou, régulièrement pris de vitesse jusque-là et visiblement insuffisamment remis de la blessure au genou qui l’avait éloigné e des terrains, ne devait pas réapparaître après la pause, le match, s’animant enfin, devait ensuite prendre une toute autre dimension, chaque équipe cherchant le KO , ce qui libéra des espaces. Se créant trois occasions en moins de cinq minutes, dont l’une, la plus franche, superbement détournée par Walthert (51e), Kasami aurait pu offrir le bonheur recherché aux Valaisans. Puis Lenjani se retrouva trop court pour exploiter un centre de Kasami (70e).

Changeant la donne, l’expulsion de Zock pour un 2e carton jaune (faute sur Ramizi) allait offrir un rush final de Xamax, soudainement conscient du bon coup à jouer. Malgré une pression locale, on devait en rester là. Peut-être parce que Xamax ne pouvait pas tellement plus. Et que Sion a paru se contenter d’un nul qui ne fait pas forcément son bonheur non plus.