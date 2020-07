Un pasteur transforme son église en bar à cause du Covid-19

Argentine

Alors que les restaurants et bars de certaines régions du pays ouvrent progressivement, les églises sont soumises à des restrictions strictes. Cela a forcé un pasteur local à être inventif.

L’Argentine s’en sort bien

L’Amérique Latine et l’Amérique du Sud sont frappées de plein fouet par le Covid-19, devenant ainsi le nouvel épicentre du virus. Avec plus de 28 500 contaminés pour 785 morts, le pays de 44 millions d’habitants s’en sort relativement bien comparé à ses voisins, le Chili et le Brésil. Ce dernier est devenu, avec plus de 41 000 décès recensés depuis le début de l'épidémie, le deuxième pays le plus endeuillé au monde.